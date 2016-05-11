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    Апелляционная жалоба министерства налогов против руководителя компании не была удовлетворена

    На процессе под председательством судьи Мамеда Мамедова было объявлено решение

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Департамента предварительных расследований налоговых преступлений при министерстве налогов против ООО Azеrplast. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мамеда Мамедова было объявлено решение.

    Согласно решению, апелляционная жалоба министерства налогов не была удовлетворена. Определение суда первой инстанции было оставлено в силе.  

    Отметим, что департамент министерства налогов подало в суд на ООО Azеrplast и выдвинуло иск об ограничении прав на выезд из страны задолжавшего руководителя ООО. Сабаильский районный суд приостановил производство по делу. Не согласившись с решением, департамент министерства подал апелляционную жалобу. 

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