Апелляционная жалоба Мехмана Алиева не была удовлетворена

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошло заседание суда по апелляционной жалобе, поданной с постановления касательно избрания крайней меры пресечения - ареста в отношении директора Информагентства Туран Мехмана Алиева.

Как сообщает Report, согласно решению суда, апелляционную жалобу М.Алиева не удовлетворили.

Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Отметим, что министерство налогов произвело проверку в ООО "Информационное агентство Туран".

В целях расследования наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет в Следственном отделе Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было начато уголовное дело по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК.

В ходе следствия появились подозрения на то, что директор ООО "Информационное агентство Туран" Мехман Алиев принял на себя ответственность за ведение учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия путем злоупотребления служебными полномочиями и выполнения функций, предусмотренных предпринимательской деятельностью, чем нарушил требования закона "О гранте", а также занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, в период с 2010-го по 2014-й годы взял крупную прибыль (148.310 манатов) по незарегистрированным государством грантовым проектам, а также уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль на сумму 60.080 манатов путем внесения ложных сведений в представленные в период с 2010-го по 2016-ый годы налоговые декларации.

24 августа 2017 года М.Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК и по решению Ясамальского районного суда избрана крайняя мера пресечения - арест.