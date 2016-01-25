Апелляционная жалоба известной компании не была удовлетворена

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Завершилось судебное дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью Lider Monolit против Государственной миграционной службы (ГМС).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба компании не была удовлетворена. Так, решение суда первой инстанции в пользу ГМС оставлено без изменений.

Отметим, что согласно решению Государственной миграционной службы, ООО Lider Monolit было оштрафовано на сумму 35 тыс. манатов. Не согласившись с решением, компания обратилась в Насиминский районный суд и попросила снизить сумму штрафа до 30 тыс. манатов. Суд отклонил жалобу. После этого ООО подало апелляционную жалобу.

Напомним, что ООО Lider Monolit было учреждено в 2005 году. Компания занимается строительством, капитальным ремонтом, работами по реконструкции и благоустройству в Баку и в регионах.