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Апелляционная жалоба Илькина Сулейманова не удовлетворена

Апелляционная жалоба Илькина Сулейманова не удовлетворена Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Нармин Гулиевой.
Происшествия
31 июля 2024 г. 15:33
Апелляционная жалоба Илькина Сулейманова не удовлетворена

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Нармин Гулиевой.

Как сообщает западное бюро Report, на предыдущем заседании Илькин Сулейманов попросил у судьи время для последнего слова.

Сегодня он выступил с последним словом, еще раз заявив о своей невиновности, и попросил изменить решение Гянджинского суда по тяжким преступлениям.

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Илькина Сулейманова.

Напомним, что 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, 6 января 2020 года был обнаружен обгоревший труп девочки. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов 1973 года рождения.

Илькин Сулейманов приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке İlkin Süleymanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

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