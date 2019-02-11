Апелляционная жалоба генералов бывшего МНБ не удовлетворена

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение в отношении бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзаева было объявлено решение суда.

Согласно приговору, апелляционная жалоба обвиняемых лиц не удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

Отметим, что решением Бакинского военного суда бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной транснациональной экономической преступностью МНБ генерал-майор Субахир Гурбанов приговорен к 14 годам, бывший начальник Мониторингового центра генерал-майор Теймур Гулиев к 12 годам, Физули Алиев - 14 годам, Заур Мамедов - к 10 годам и 6 месяцам, Натиг Алыев - к 10 годам и 6 месяцам, Анар Ширалиев и Эшгин Алиев - к 3 годам лишения свободы каждый.

Эльшаду Азизову и Фархаду Атаеву назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года. Генерал-майору Натаван Мирватовой назначено наказание условно с испытательным сроком 5 лет. Они были освобождены в зале суда. Н.Мирватова и Ф.Алиев также подали апелляционную жалобу, которую впоследствии отозвали обратно.