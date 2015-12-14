Апелляционная жалоба Фуада Гахраманлы не была удовлетворена

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы против судебного решения об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Гахраманлы Фахраддин Мехтиев.

Адвокат отметил, что на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Фуада Гахраманлы выдвинуты обвинения по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.