Апелляционная жалоба бывшего командира Конвойного батальона отклонена

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба, поданная на постановление суда в отношении бывшего командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева.

Как сообщает Report, решением суда его апелляционная жалоба была отклонена.

Суд первой инстанции оставил решение без изменения.

Напомним, что Б. Абдуллаев обвиняется по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), а также ст. 179 (присвоение) УК. В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения в виде ареста. Суд избрал в отношении Б. Абдуллаева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей от органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Б. Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

Из совершивших побег А. Агами был арестован, Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" обезврежен в ходе операции.