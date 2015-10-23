Апелляционная жалоба "Азерсу" против "Азерпочта" не была удовлетворена

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерсу" против Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Азерпочта".

Как сообщает Report, жалоба ОАО не была удовлетворена судом. Постановление оставлено без изменений.

Отметим, что в этом году "Азерпочта" подала в суд на "Азерсу". ООО обратилось в Бакинский административно-экономический суд №1 и потребовало аннулирования долга. Суд частично удовлетворил иск. ОАО "Азерсу" подало апелляционную жалобу.