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    Апелляционная жалоба "Азерсу" против "Азерпочта" не была удовлетворена

    Постановление оставлено без изменений

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерсу" против Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Азерпочта".

    Как сообщает Report, жалоба ОАО не была удовлетворена судом. Постановление оставлено без изменений.

    Отметим, что в этом году "Азерпочта" подала в суд на "Азерсу". ООО обратилось в Бакинский административно-экономический суд №1 и потребовало аннулирования долга. Суд частично удовлетворил иск. ОАО "Азерсу" подало апелляционную жалобу.

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