Апелляционная жалоба Али Инсанова передана на производство

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Апелляционная жалоба экс-министра здравоохранения Али Инсанова передана на производство.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Сахибхана Мирзоева.

Дата рассмотрения дела будет определена в ближайшие дни.

Напомним, что экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.