Апелляционная жалоба Александра Лапшина не удовлетворена

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба в связи с продлением срока заключения в отношении блогера Александра Лапшина.

Об этом Report сообщил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось в силе.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

На прошлой неделе решением Насиминского районного суда мера пресечения в виде лишения свободы в отношении А.Лапшина была продлена на три месяца.