АПБА приостановило работу кафе в Шамкире после отравления 20 человек

Происшествия
21 августа 2025 г. 09:58
АПБА приостановило работу кафе в Шамкире после отравления 20 человек

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) ограничило деятельность кафе "Алмалы" в Шамкире, где отравились 20 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АПБА.

Согласно информации, агентство совместно с другими уполномоченными органами начало расследование инцидента.

По предварительным данным, граждане отравились донером, приобретенным в данном заведении.

Кафе "Алмалы" расположего на магистрали Шамкир-Газах и принадлежит физцилу Бахтияру Ахмедову.

Специалисты агентства уже взяли пробы с рабочих поверхностей и пищевых продуктов. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов лабораторных анализов.

Деятельность предприятия общественного питания временно ограничена. Расследование продолжается.

Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA: Şəmkirdə 20 nəfərin zəhərləndiyi kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

