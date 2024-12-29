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Анастасия Кшнякина: Подвиг моего отца навсегда останется в памяти азербайджанского народа

Анастасия Кшнякина: Подвиг моего отца навсегда останется в памяти азербайджанского народа Подвиг Игоря Кшнякина навсегда останется в памяти Азербайджана, его семьи, а также людей которых он спас.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 11:43
Анастасия Кшнякина: Подвиг моего отца навсегда останется в памяти азербайджанского народа

Подвиг Игоря Кшнякина навсегда останется в памяти Азербайджана, его семьи, а также людей, которых он спас.

Как сообщает Report, об этом сказала Анастасия Кшнякина, дочь пилота Игоря Кшнякина, погибшего при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау, на церемонии прощания с погибшими членами экипажа лайнера.

"Отец был отзывчивым и жизнерадостным человеком. Это был человек сильным духом и преданный своему делу. За годы своей карьеры он не раз доказывал, что жизни пассажиров были для него важнейшей частью профессии. <...> В тот трагический день мой отец посадил самолет, спасая жизни пассажиров. Его поступок является ярким примером того, каким должен быть настоящий пилот. Его подвиг останется в памяти нашей семьи, Азербайджана и всего мира", - сказала она.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Pilotun qızı: "Atam son uçuşu ilə əsl qəhrəmanın necə olduğunu sübuta yetirib"

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