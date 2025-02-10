Анар Багиров встретился с новыми помощниками адвокатов

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров провел встречу с недавно принятыми на работу помощниками адвокатов.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров провел встречу с недавно принятыми на работу помощниками адвокатов.

Как сообщает Report, Багиров пожелал им успехов и подчеркнул, что подготовка квалифицированных специалистов способствует укреплению института адвокатуры в стране.

Он отметил, что в настоящее время в Коллегии работают 572 помощника адвокатов и более 2500 адвокатов. По словам Багирова, решением президиума Коллегии от 14 октября 2024 года для помощников адвокатов предусмотрены льготы при оплате участия в квалификационном экзамене на получение статуса адвоката.

В завершение встречи новым сотрудникам были вручены удостоверения.