Анар Багиров: Ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов оказана бесплатная юридическая помощь

Ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов оказана бесплатная юридическая помощь.

Ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов оказана бесплатная юридическая помощь.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии приведения к присяге адвокатов по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

"В результате 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий локального характера наши земли были освобождены от оккупации. Во время войны мы готовили отчеты, используя наши собственные возможности. Эти отчеты были подняты на международном уровне для того, чтобы защитить законную позицию нашей страны. Мы оказывали бесплатную юридическую помощь ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов. В составе Коллегии адвокатов 9 участников Отечественной войны", - сказал он.