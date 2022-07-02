Анар Багиров: В Уголовно-процессуальном кодексе есть определенные пустоты

"В Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики имеются определенные пустоты".

"В Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики имеются определенные пустоты".

Об этом Report заявил председатель правления Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, в статье 61 Конституции Азербайджана закреплено право каждого на получение юридической помощи с момента ареста, обвинения в преступлении: "Пустоты создают определенные препятствия для встречи адвоката с его клиентом. В связи с этим мы подготовили и представили соответствующим структурам предложения. Наши предложения заключаются в том, чтобы адвокаты могли встречаться со своими клиентами немедленно, беспрепятственно, чтобы не требовалось соответствующее разрешение. Это принцип, принятый в международном праве".

А.Багиров отметил, что во многих случаях в ходе судебного рассмотрения судьи необоснованно отклоняют ходатайства адвокатов: "Этот вопрос находится в центре внимания Коллегии адвокатов и Судебно-правового совета".