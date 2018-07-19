Анар Багиров: Принимаются все необходимые меры для защиты Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Предпринимается множество мер в связи с взятыми армянами в заложники в Кельбаджаре азербайджанцами - Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым"
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.
Он сообщил, что в связи с этим вопросом продолжается переписка с Европейским судом, на все их запросы готовятся и высылаются ответы:
"Не могу полностью раскрыть детали. Общественность страны должна знать, что принимаются все необходимые меры для их защиты".
İsmayıl NəsibliАвтор новости