Анар Багиров: Принимаются все необходимые меры для защиты Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Предпринимается множество мер в связи с взятыми армянами в заложники в Кельбаджаре азербайджанцами - Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым"

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он сообщил, что в связи с этим вопросом продолжается переписка с Европейским судом, на все их запросы готовятся и высылаются ответы:

"Не могу полностью раскрыть детали. Общественность страны должна знать, что принимаются все необходимые меры для их защиты".