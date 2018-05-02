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    Aнар Багиров: Ни одному адвокату не выносилось предупреждение в связи с заявлениями в прессе

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Основное требование, предъявляемое Коллегией к адвокатам, состоит в сохранении конфиденциальности и нераспространении адвокатской тайны".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров. 

    Он отметил, что адвокаты, следующие этим принципам и требованиям, могут делать заявления в прессе: 

    "Мы не возражаем против этого. Позиция Коллегии адвокатов сводится к соблюдению адвокатами в их деятельности буквы закона. Они должны выполнять обязательства, возложенные на них законами и иными нормативно-правовыми актами. Адвокаты могут выступать на процессах и отстаивать интересы любого человека. Мы не вмешиваемся в их деятельность, это противозаконно".

    А.Багиров подчеркнул, что Коллегия адвокатов не делала предупреждения ни одному адвокату в связи с заявлениями в прессе:

    "Адвокатство – свободная деятельность, если б имели место подобные факты, адвокаты выразили бы свое недовольство. В отношении адвокатов, нарушающих адвокатскую тайну и этику, не придерживающихся правил, будут начаты административные расследования, в ходе которых будет дана оценка их действиям ".

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