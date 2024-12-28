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Анар Багиров: Коллегия адвокатов выступает как гарант защиты правосудия

Анар Багиров: Коллегия адвокатов выступает как гарант защиты правосудия Коллегия адвокатов сыграла важную роль в функциональной и профессиональной организации адвокатуры в Азербайджане.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 10:38
Анар Багиров: Коллегия адвокатов выступает как гарант защиты правосудия

Коллегия адвокатов сыграла важную роль в функциональной и профессиональной организации адвокатуры в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии Анар Багиров в своей статье "Путь от защиты прав к справедливости", приуроченной к 28 декабря – Дню адвоката в Азербайджане.

Багиров напомнил, что Коллегия адвокатов Азербайджана была создана 3 ноября 2004 года и число членов организации выросло с 356 до более 2500 за прошедший период.

"Эта структура сыграла важную роль в функциональной и профессиональной организации адвокатуры. Все эти годы Коллегия выступала не только как орган, оказывающий юридическую помощь, но и как гарант защиты прав человека, правового просвещения и правосудия", - подчеркнул Багиров.

Багиров также сообщил, что в Сымгайыте, Шеки и Ширване уже созданы представительства Коллегии. В Гяндже завершается ремонт здания, выделенного для Коллегии адвокатов, а в Лянкяране вскоре начнется строительство нового здания.

Председатель Коллегии добавил, что в настоящее время в Азербайджане действуют 138 адвокатских контор.

Напомним, что 28 декабря в Азербайджане отмечается День адвоката. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: Hazırda Azərbaycanda 138 vəkil qurumu fəaliyyət göstərir

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