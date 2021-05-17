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ANAMA: За прошлую неделю на освобожденных землях обнаружено 87 мин 

ANAMA: За прошлую неделю на освобожденных землях обнаружено 87 мин  В течение недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 139,5 гектара территории
Происшествия
17 мая 2021 г. 14:47
ANAMA: За прошлую неделю на освобожденных землях обнаружено 87 мин 
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Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных с 10 по 16 мая в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 82 противопехотные мины, 5 противотанковых мин и 24 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 139,5 гектара территории.

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Версия на английском языке ФотоANAMA provides information on mines found in liberated areas
Версия на азербайджанском языке ФотоSon bir həftədə azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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