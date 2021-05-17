ANAMA: За прошлую неделю на освобожденных землях обнаружено 87 мин

В течение недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 139,5 гектара территории

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных с 10 по 16 мая в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 82 противопехотные мины, 5 противотанковых мин и 24 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 139,5 гектара территории.