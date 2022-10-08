О нас

При строительстве дороги в Агдаме взорвалась мина, есть пострадавшие

При строительстве дороги в Агдаме взорвалась мина, есть пострадавшие Взрыв мины в Агдаме произошел на неочищенном от мины территории.
Происшествия
8 октября 2022 г. 18:40
При строительстве дороги в Агдаме взорвалась мина, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате взрыва мины во время строительства автомагистрали в Агдаме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В результате происшествия пострадали житель Шамкирского района Алиев Рамин Амир оглы, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Наджафов Парвиз Созалы оглы, 1986 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы. У обеих жертв одна нога была ампутирована выше колена.

ANAMA еще раз призвала граждан не отклоняться от обозначенных маршрутов, действовать ответственно и осторожно и не заходить в опасные зоны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ağdamda avtomobil yolunun inşası zamanı mina partlayıb, xəsarət alanlar var

Самое важное

Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi