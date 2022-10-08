При строительстве дороги в Агдаме взорвалась мина, есть пострадавшие

Взрыв мины в Агдаме произошел на неочищенном от мины территории.

Два человека получили ранения в результате взрыва мины во время строительства автомагистрали в Агдаме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В результате происшествия пострадали житель Шамкирского района Алиев Рамин Амир оглы, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Наджафов Парвиз Созалы оглы, 1986 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы. У обеих жертв одна нога была ампутирована выше колена.

ANAMA еще раз призвала граждан не отклоняться от обозначенных маршрутов, действовать ответственно и осторожно и не заходить в опасные зоны.