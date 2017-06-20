ANAMA: Во время взрыва на турецко-иранской границе пострадали два наших сотрудника

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило сообщение в связи с взрывом в ходе операции по разминированию на турецко-иранской границе.

Как сообщили Report в ANAMA, сегодня в районе 07:15 часов утра два сотрудника Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики получили легкие телесные повреждения во время подрыва мины в ходе операции по разминированию территорий на турецко-иранской границе.

"Раненые в результате инцидента Ази Асланов и Руслан Гасымов были доставлены в больницу. Раненым оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отметим, что операции по разминированию в Турции со стороны ANAMA проводятся на основании договора с компанией MECHEM. С 19 апреля и по сегодняшний день в ходе операций по разминированию территорий на турецко-иранской границе обнаружено и обезврежено тысячи мин.