ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежены 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в январе на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 40 противотанковых мин, 123 противопехотные мины и 203 неразорвавшихся боеприпаса.
В течение прошлого месяца от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 734,7 гектара.
Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.