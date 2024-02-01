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ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежены 163 мины

ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежены 163 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
1 февраля 2024 г. 13:33
ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежены 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в январе на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 40 противотанковых мин, 123 противопехотные мины и 203 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение прошлого месяца от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 734,7 гектара.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Over 200 unexploded ordnance found in liberated territories of Azerbaijan last month
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay zərərsizləşdirilən minaların sayı açıqlanıb

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