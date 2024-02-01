ANAMA: В прошлом месяце на освобожденных территориях обезврежены 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в январе на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 40 противотанковых мин, 123 противопехотные мины и 203 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение прошлого месяца от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 734,7 гектара.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.