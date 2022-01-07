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ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории

ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.
Происшествия
7 января 2022 г. 15:28
ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Как передает Report, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сообщил, что в прошлом году саперы очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 6 201 га территории вместо предусмотренных 6 000 га.

В результате были обнаружены и обезврежены 4 880 противопехотных, 2 335 противотанковых мин и 11 205 неразорвавшихся боеприпасов.

Председатель правления Агентства сказал, что очищены 1 981 га земель, предназначенных для сельского хозяйства, 1 373 га - для заселения, 1 618 га - для инфраструктурных проектов, 586 га – для прокладки линий электропередач и 644 га территорий - для других проектов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın azad olunan ərazilərdə aşkarladığı minaların sayı açıqlanıb

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