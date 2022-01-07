ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Как передает Report, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сообщил, что в прошлом году саперы очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 6 201 га территории вместо предусмотренных 6 000 га.

В результате были обнаружены и обезврежены 4 880 противопехотных, 2 335 противотанковых мин и 11 205 неразорвавшихся боеприпасов.

Председатель правления Агентства сказал, что очищены 1 981 га земель, предназначенных для сельского хозяйства, 1 373 га - для заселения, 1 618 га - для инфраструктурных проектов, 586 га – для прокладки линий электропередач и 644 га территорий - для других проектов.