ANAMA: В октябре на освобожденных землях обезврежены 492 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 31 октября были обнаружены и обезврежены 338 противопехотных, 154 противотанковые мины и 1 389 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, территория площадью 408 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.