ANAMA: В октябре на освобожденных землях обезврежены 492 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 31 октября были обнаружены и обезврежены 338 противопехотных, 154 противотанковые мины и 1 389 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом, территория площадью 408 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.