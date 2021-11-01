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ANAMA: В октябре на освобожденных землях обезврежены 492 мины

ANAMA: В октябре на освобожденных землях обезврежены 492 мины Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Происшествия
1 ноября 2021 г. 10:27
ANAMA: В октябре на освобожденных землях обезврежены 492 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 31 октября были обнаружены и обезврежены 338 противопехотных, 154 противотанковые мины и 1 389 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, территория площадью 408 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Number of mines discovered in liberated areas last month revealed
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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