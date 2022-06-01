О нас

ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин

ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило информацию о работах, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом месяце.
Происшествия
1 июня 2022 г. 13:14
ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило информацию о работах, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом месяце.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 31 мая в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 546 противопехотных, 279 противотанковых мин и 1 021 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 2 098,8 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ANAMA discloses number of mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе
ФотоПосол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе
25 мая 2022 г. 17:41
Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
25 мая 2022 г. 23:38
Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов
Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов
26 мая 2022 г. 13:41
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
27 мая 2022 г. 12:39
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
27 мая 2022 г. 16:40
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi