ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило информацию о работах, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом месяце.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило информацию о работах, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в прошлом месяце.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 31 мая в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 546 противопехотных, 279 противотанковых мин и 1 021 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 2 098,8 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.