ANAMA: В июне на освобожденных территориях обезврежены 549 мин

В июне на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 271 противотанковая мина, 278 противопехотных мин и 1 695 неразорвавшихся боеприпасов.

В июне на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 271 противотанковая мина, 278 противопехотных мин и 1 695 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячную информацию Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

В прошлом месяце от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 5 675,5 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.