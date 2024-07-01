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ANAMA: В июне на освобожденных территориях обезврежены 549 мин

ANAMA: В июне на освобожденных территориях обезврежены 549 мин В июне на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 271 противотанковая мина, 278 противопехотных мин и 1 695 неразорвавшихся боеприпасов.
Происшествия
1 июля 2024 г. 17:20
ANAMA: В июне на освобожденных территориях обезврежены 549 мин

В июне на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 271 противотанковая мина, 278 противопехотных мин и 1 695 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячную информацию Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

В прошлом месяце от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 5 675,5 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.

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Версия на английском языке Over 500 mines found in Azerbaijan's liberated territories last month
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə iyun ayında 549 mina zərərsizləşdirilib

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