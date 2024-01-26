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ANAMA: В этом году планируется разминировать более 7 тыс. гектаров земли

ANAMA: В этом году планируется разминировать более 7 тыс. гектаров земли В этом году планируется очистить от неразорвавшихся мин и боеприпасов 7 033,6 га освобожденных территорий Азербайджана.
Происшествия
26 января 2024 г. 15:37
ANAMA: В этом году планируется разминировать более 7 тыс. гектаров земли

В этом году планируется очистить от неразорвавшихся мин и боеприпасов 7 033,6 га освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель оперативного управления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), член рабочей группы по вопросам экологии Рахиб Гулиев на заседании рабочей группы в Зангилане.

Он отметил, что в прошлом году от Минэкологии Азербайджана поступила заявка на очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов 5426,5 га земли, из них 926 га уже разминированы.

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Версия на английском языке ANAMA: More than 7,000 hectares of land are expected to be cleared of mines this year
Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Bu il 7 min hektardan çox ərazinin minalardan təmizlənməsi nəzərdə tutulur"

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