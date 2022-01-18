ANAMA: В Агдаме от мин очищены 780 гектаров территории

В городе Агдам очищены 780 гектаров территории, в результате обнаружены 1850 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В городе Агдам очищены 780 гектаров территории, в результате обнаружены 1850 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на брифинге, посвященном вопросу открытия регулярных автобусных маршрутов на освобожденные территории.

Он отметил, что очищена дорога, ведущая в город Агдам: "Также очищены окрестности дороги. По имеющимся у нас данным, с 1991 года и по сей день в 51 пункте Агдама произошла детонация мин, в результате погибли 24 человека".

Он призвал граждан во время визитов соблюдать все требования безопасности.