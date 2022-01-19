О нас
Report Georgia
Аудио новости

ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза

ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) создало общинные комитеты в селах, где присутствует минная опасность.
Происшествия
19 января 2022 г. 15:36
ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза
0 : 00
0 : 00

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) создало общинные комитеты в селах, где присутствует минная опасность.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию.

В Агентстве сообщили, что 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района сработала мина. Житель села Мамедов Вугар Магсуд оглы, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине, в результате чего ему ампутировали левую ногу ниже колена.

"В целях предотвращения возможных несчастных случаев и для осуществления широкомасштабных мероприятий в борьбе с минной угрозой в селах создаются общинные комитеты. Основной целью их деятельности является информирование сельских жителей о минной опасности, информирование жителей, занимающихся индивидуальным предпринимательством, сельскохозяйственной деятельностью, об опасных территориях, о рисках, которые могут представлять взрывоопасные боеприпасы, создание общинных комитетов, координация с районными исполнительными структурами.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию еще раз обращается к гражданам с призывом избегать несанкционированных поездок, не посещать опасные и подозрительные территории и не касаться неизвестных предметов", - отметили в Агентстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ANAMA mina təhlükəsi olan kəndlərdə İcma Komitələri yaradıb

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi