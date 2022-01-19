ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) создало общинные комитеты в селах, где присутствует минная опасность.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) создало общинные комитеты в селах, где присутствует минная опасность.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию.

В Агентстве сообщили, что 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района сработала мина. Житель села Мамедов Вугар Магсуд оглы, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине, в результате чего ему ампутировали левую ногу ниже колена.

"В целях предотвращения возможных несчастных случаев и для осуществления широкомасштабных мероприятий в борьбе с минной угрозой в селах создаются общинные комитеты. Основной целью их деятельности является информирование сельских жителей о минной опасности, информирование жителей, занимающихся индивидуальным предпринимательством, сельскохозяйственной деятельностью, об опасных территориях, о рисках, которые могут представлять взрывоопасные боеприпасы, создание общинных комитетов, координация с районными исполнительными структурами.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию еще раз обращается к гражданам с призывом избегать несанкционированных поездок, не посещать опасные и подозрительные территории и не касаться неизвестных предметов", - отметили в Агентстве.