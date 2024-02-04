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ANAMA: Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована

ANAMA: Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована.
Происшествия
4 февраля 2024 г. 20:54
ANAMA: Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована

Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечается, что житель села Гарадаглы Тертерского района Гасанали Шахин оглу Алиев (2001 г.р), получил ранение в результате взрыва мины в районе бывшей линии соприкосновения.

Левая нога пострадавшего от взрыва противопехотной мины при выпасе скота на неочищенной от мин территории была ампутирована ниже щиколотки, а на правой имеется осколочное ранение.

"ANAMA еще раз призывает граждан действовать ответственно, обращать внимание на минные знаки и указатели опасности, не заходить в незнакомые места и соблюдать необходимые правила, особенно учитывая, что территории вдоль бывшей линии соприкосновения сильно загрязнены минами", - говорится в обращении агентства к гражданам.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: Tərtərdə minaya düşən şəxsin sol ayağı amputasiya olunub

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