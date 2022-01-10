ANAMA: С 5 по 8 января на освобожденных территориях обнаружено 12 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 5 по 8 января в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 6 противопехотных мин, 6 противотанковых и 68 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 57,1 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.