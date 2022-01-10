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ANAMA: С 5 по 8 января на освобожденных территориях обнаружено 12 мин

ANAMA: С 5 по 8 января на освобожденных территориях обнаружено 12 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
10 января 2022 г. 17:20
ANAMA: С 5 по 8 января на освобожденных территориях обнаружено 12 мин
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Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 5 по 8 января в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 6 противопехотных мин, 6 противотанковых и 68 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 57,1 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке 12 mines detected in Azerbaijan's liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 12 mina aşkarlanıb

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