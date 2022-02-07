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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 17 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 17 мин Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
7 февраля 2022 г. 11:05
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 17 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 5 февраля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 7 противопехотных мин, 10 противотанковых и 42 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 51,1 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке ANAMA says 17 mines found in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 17 mina aşkarlanıb

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