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ANAMA развеяла заблуждения о минах

ANAMA развеяла заблуждения о минах Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в очередной раз предупредило население о минной опасности.
Происшествия
4 мая 2023 г. 12:14
ANAMA развеяла заблуждения о минах

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в очередной раз предупредило население о минной опасности.

Как сообщили Report в агентстве, некоторые граждане до сих пор имеют неверные представления о том, как взрываются мины:

"Существует заблуждение, что если наступить на мину, то она не взорвется, пока вы не уберете ногу. Это совершенно не так, если вы наступите на мину, произойдет взрыв. Детонация происходит за считанные доли секунды. То же самое касается и проволоки ловушки, которая соединяет боеприпасы и мины, - взрыв произойдет при касании проволоки".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Mina partlayışları ilə bağlı bəzi insanlarda yanlış fikirlər var"

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