О нас

ANAMA провела тренинг для своих сотрудников

ANAMA провела тренинг для своих сотрудников Специалисты Департамента обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели тренинг EOD-1 "Уничтожение взрывоопасных боеприпасов" для 12 сотрудников агентства в соответствии с Международными стандартами разминиро
Происшествия
23 августа 2022 г. 10:37
ANAMA провела тренинг для своих сотрудников

Специалисты Департамента обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели тренинг EOD-1 "Уничтожение взрывоопасных боеприпасов" для 12 сотрудников агентства в соответствии с Международными стандартами разминирования (IMAS).

Как сообщили Report в ANAMA, на протяжении трехнедельного курса сотрудники агентства обучались обращению с минами и неразорвавшимися боеприпасами, их оценке по степени опасности, их транспортировке, ознакомлению с взрывчатыми веществами, методам их обезвреживания различными способами, а также подготовке отчетности.

Отметим, что в региональном центре Агентства в Гёйгеле проводились двухнедельные занятия, охватывающие теоретические тренинги, а в региональном центре в Горадизе - практические занятия с применением передовых практик и методов разминирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA sahə əməkdaşlarına təlim keçib

Самое читаемое

В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi