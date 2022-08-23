ANAMA провела тренинг для своих сотрудников

Специалисты Департамента обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели тренинг EOD-1 "Уничтожение взрывоопасных боеприпасов" для 12 сотрудников агентства в соответствии с Международными стандартами разминиро

Специалисты Департамента обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели тренинг EOD-1 "Уничтожение взрывоопасных боеприпасов" для 12 сотрудников агентства в соответствии с Международными стандартами разминирования (IMAS).



Как сообщили Report в ANAMA, на протяжении трехнедельного курса сотрудники агентства обучались обращению с минами и неразорвавшимися боеприпасами, их оценке по степени опасности, их транспортировке, ознакомлению с взрывчатыми веществами, методам их обезвреживания различными способами, а также подготовке отчетности.



Отметим, что в региональном центре Агентства в Гёйгеле проводились двухнедельные занятия, охватывающие теоретические тренинги, а в региональном центре в Горадизе - практические занятия с применением передовых практик и методов разминирования.