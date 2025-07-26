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ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях В последние дни на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана наблюдается увеличение числа возгораний на пастбищах и в лесных массивах, вызванное жаркой и засушливой погодой, характерной для текущего сезона.
Происшествия
26 июля 2025 г. 18:34
ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

В последние дни на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана наблюдается увеличение числа возгораний на пастбищах и в лесных массивах, вызванное жаркой и засушливой погодой, характерной для текущего сезона.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA) к гражданам в связи с участившимися случаями пожаров.

Отмечается, что в освобождённые районы усилился поток граждан в целях отдыха и паломничества, а также наблюдается рост числа переселенцев, возвращающихся в родные края.

В связи с этим ANAMA призывает строго соблюдать правила обращения с огнём при нахождении на освобождённых территориях:

"Будьте осторожны при использовании открытого огня. Не бросайте окурки на землю".

В обращении подчёркивается, что в случае масштабного пожара мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся на местности, могут сработать под воздействием высокой температуры, что представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья находящихся поблизости людей.

Также в заявлении уточняется, что согласно Международным стандартам разминирования существует процедура сжигания растительности на участках, где невозможно провести очистку иными средствами из-за естественных или искусственных препятствий. Однако ANAMA не применяет такую практику.

В случае обнаружения пожара или минной опасности на освобождённых территориях рекомендуется немедленно обращаться по телефонам 805, 102 или 112.

"Давайте вместе беречь себя, своих близких, природу и родную землю", — говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA azad edilmiş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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