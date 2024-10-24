ANAMA: По сегодняшний день от мин очищено 168 тыс. га освобожденных территорий

В рамках работ по разминированию по сегодняшний день от мин очищено 168 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана.

В рамках работ по разминированию по сегодняшний день от мин очищено 168 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов на круглом столе на тему "Жертвы мин в Азербайджане: достижения и предстоящие задачи".

По его словам, всего было обезврежено 161 тыс. мин, в том числе 25 тыс. противопехотных.

"С 1991 года по настоящее время более 3 400 человек стали жертвами мин. С окончания Отечественной войны до конца 2021 года произошло 77 минных инцидентов. Меры по информированию населения также дают свои положительные результаты. Благодаря этим мерам число инцидентов сократилось до 60%", - сказал он.

Напомним, операции по разминированию на освобожденных территориях проводятся ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.