ANAMA отчиталась о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о ходе работ по обнаружению мин на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о ходе работ по обнаружению мин на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, была предоставлена информация о деятельности по гуманитарному разминированию.

Было отмечено, что в период с 10 ноября 2020 года по 14 апреля 2022 года было очищено 8 372.9 га территории, обнаружены 30 572 мины и неразорвавшихся боеприпасов. С 1 по 14 апреля этого года было очищено 506.4 га территории, обнаружены и обезврежены 595 мины и НРБ.

На заседании обсуждались завершенные и продолжающиеся проекты по разминированию.