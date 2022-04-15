О нас
Аудио новости

ANAMA отчиталась о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях

ANAMA отчиталась о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о ходе работ по обнаружению мин на освобожденных территориях.
Происшествия
15 апреля 2022 г. 09:56
ANAMA отчиталась о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о ходе работ по обнаружению мин на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, была предоставлена информация о деятельности по гуманитарному разминированию.

Было отмечено, что в период с 10 ноября 2020 года по 14 апреля 2022 года было очищено 8 372.9 га территории, обнаружены 30 572 мины и неразорвавшихся боеприпасов. С 1 по 14 апреля этого года было очищено 506.4 га территории, обнаружены и обезврежены 595 мины и НРБ.

На заседании обсуждались завершенные и продолжающиеся проекты по разминированию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Over 30,500 mines found in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ANAMA azad olunan ərazilərdə 30 572 ədəd mina aşkarlayıb

Самое важное

Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi