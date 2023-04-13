ANAMA: Один человек подорвался на мине у входа в жилой дом в Лачыне

ANAMA: Один человек подорвался на мине у входа в жилой дом в Лачыне

Взрыв мины в Лачыне, в результате которого пострадал один человек, произошел у входа в жилой дом.

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Взрыв мины в Лачыне, в результате которого пострадал один человек, произошел у входа в жилой дом. Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA). Сообщается, что 13 апреля в районе села Сус Лачынского района на не расчищенной от мин территории произошел инцидент, в результате которого пострадал один мирный житель: “В ходе расследования, проведенного ANAMA, выяснилось, что инцидент произошел на территории заброшенного поселения, у входа в жилой дом. Умышленное загрязнение армянской стороной территорий, не имеющих военного значения, минами и другими взрывоопасными боеприпасами является ярким примером минного террора”. Было подчеркнуто, что в результате непрерывной деятельности, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, был выявлен высокий уровень загрязнения минами земель гражданского назначения, разрушенных населенных пунктов, кладбищ, садов, окрестностей источников воды и других социально-экономических значимых территорий: “Из 290 наших граждан, пострадавших в результате взрыва мины в послевоенный период, 142 человека погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести именно на таких территориях. Принимая во внимание данные факты, ANAMA еще раз обращается к нашим гражданам с призывом использовать только безопасные маршруты, осуществлять деятельность только на территориях, где проводятся операции по разминированию, проявлять бдительность и ответственность”. Подпишитесь на наш Telegram канал