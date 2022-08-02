ANAMA о состоянии саперов, подорвавшихся на мине в Физули

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о состоянии здоровья сотрудников местной компании по разминированию, подорвавшихся на мине в Физулинском районе.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о состоянии сотрудников местной компании по разминированию, подорвавшихся на мине в Физулинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе ANAMA, 2 августа на территории Физулинского района на противопехотной мине подорвался сотрудник местной компании Гусейнов Гылман Хидаят оглу 1976 года рождения.

Госпитализированному в районную больницу Г.Гусейнову проведена травматическая ампутация голени правой ноги, его состояние оценивается как стабильное.

Находившиеся на территории в момент взрыва Ядигар Шукюров 1990 года рождения и Ровшан Ализаде 1991 года рождения прошли медицинское обследование в больнице. Состояние обоих оценивается как стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

"ANAMA еще раз призывает граждан проявлять осторожность и ответственность в связи с опасностью противопехотных мин на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении.