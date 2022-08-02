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ANAMA о состоянии саперов, подорвавшихся на мине в Физули

ANAMA о состоянии саперов, подорвавшихся на мине в Физули Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о состоянии здоровья сотрудников местной компании по разминированию, подорвавшихся на мине в Физулинском районе.
Происшествия
2 августа 2022 г. 15:17
ANAMA о состоянии саперов, подорвавшихся на мине в Физули

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о состоянии сотрудников местной компании по разминированию, подорвавшихся на мине в Физулинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе ANAMA, 2 августа на территории Физулинского района на противопехотной мине подорвался сотрудник местной компании Гусейнов Гылман Хидаят оглу 1976 года рождения.

Госпитализированному в районную больницу Г.Гусейнову проведена травматическая ампутация голени правой ноги, его состояние оценивается как стабильное.

Находившиеся на территории в момент взрыва Ядигар Шукюров 1990 года рождения и Ровшан Ализаде 1991 года рождения прошли медицинское обследование в больнице. Состояние обоих оценивается как стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

"ANAMA еще раз призывает граждан проявлять осторожность и ответственность в связи с опасностью противопехотных мин на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA Füzulidə minaya düşən şirkət əməkdaşlarının son durumunu açıqlayıb

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