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ANAMA о подорвавшихся в Шуше на мине гражданских лицах

ANAMA о подорвавшихся в Шуше на мине гражданских лицах Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) распространило заявление в связи с гибелью гражданских лиц, подорвавшихся на мине в Шуше.
Происшествия
9 декабря 2021 г. 14:13
ANAMA о подорвавшихся в Шуше на мине гражданских лицах

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) распространило заявление в связи с гибелью гражданских лиц, подорвавшихся на мине в Шуше.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"9 декабря около 08:30 двое гражданских лиц - Ханатов Орхан Норим оглу и Гандиев Вюсал Фирудин оглу погибли, подорвавшись на мине. Инцидент произошел в 1300 метрах от села Дашалты, расположенного вблизи города Шуша. На этой территории работ по разминированию не проводилось. Прибывшие на место происшествия сотрудники Агентства вывезли с территории и передали по назначению тела обоих погибших.

ANAMA заявляет, что погибшие в результате подрыва на мине были сотрудниками строительной компании, проводящей в селе Дашалты восстановительные и строительные работы.

Согласно предварительному расследованию, проведенному Агентством, инцидент произошел в результате подрыва установленной врагом мины-сюрприза, когда под противопехотную мину устанавливают противотанковую мину, что приводит к более сильному взрыву и гибели человека. Такого рода сюрпризы – еще одно наглядное доказательство террористических намерений Армении.

ANAMA в очередной раз обращается к лицам, занятым в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, чтобы они не проникали на подозрительные и опасные территории, не трогали замеченные неизвестные предметы".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Mülki şəxslər Daşaltıda sürpriz mina partlayışı nəticəsində həlak olublar"

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