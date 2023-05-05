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ANAMA о наиболее загрязненных минами территориях 

ANAMA о наиболее загрязненных минами территориях  Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвала наиболее загрязненные минами территории.
Происшествия
5 мая 2023 г. 12:25
ANAMA о наиболее загрязненных минами территориях 

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвала наиболее загрязненные минами территории.

Как сообщили Report в агентстве, мины установлены, в основном, в районах, где в прошлом велись бои, и на близлежащих территориях, на дорогах, основных дорогах и перекрестках.

Кроме того, к районам с наибольшей минной угрозой относятся переходы и тропы, источники питьевой и технической воды, а также территория вокруг опор линий электропередач.

Мины также часто устанавливаются в садах и лесных массивах, на посевных площадях, в разрушенных или заброшенных домах.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA minaların daha çox hansı ərazilərə basdırıldığını açıqlayıb

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