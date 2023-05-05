ANAMA о наиболее загрязненных минами территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвала наиболее загрязненные минами территории.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвала наиболее загрязненные минами территории.

Как сообщили Report в агентстве, мины установлены, в основном, в районах, где в прошлом велись бои, и на близлежащих территориях, на дорогах, основных дорогах и перекрестках.

Кроме того, к районам с наибольшей минной угрозой относятся переходы и тропы, источники питьевой и технической воды, а также территория вокруг опор линий электропередач.

Мины также часто устанавливаются в садах и лесных массивах, на посевных площадях, в разрушенных или заброшенных домах.