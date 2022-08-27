ANAMA: На сегодня разминировано 49,3 тыс. гектаров освобожденных территорий

"На сегодняшний день в общей сложности от мин очищено 49 395,3 гектара освобожденных территорий. Кроме того, 240 мирных жителей и военнослужащих погибли или получили ранения в результате подрыва на минах".
Как передает
Говоря об опасности, которую представляют мины для жизни людей, С.Поладов отметил, что территории, разрушенные во время оккупации, также были заминированы.
Он подчеркнул, что работы по разминированию в приоритетном порядке проводятся на основных транспортных магистралях, важных объектах инфраструктуры.
Также было отмечено, что успешное разминирование освобожденных территорий положительно скажется на процессе возвращения бывших вынужденных переселенцев и на социально-экономическом развитии районов, затронутых некогда имевшим место конфликтом.