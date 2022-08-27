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ANAMA: На сегодня разминировано 49,3 тыс. гектаров освобожденных территорий

ANAMA: На сегодня разминировано 49,3 тыс. гектаров освобожденных территорий "На сегодняшний день в общей сложности от мин очищено 49 395,3 гектара освобожденных территорий. Кроме того, 240 мирных жителей и военнослужащих погибли или получили ранения в результате подрыва на минах".
Происшествия
27 августа 2022 г. 18:16
ANAMA: На сегодня разминировано 49,3 тыс. гектаров освобожденных территорий

"На сегодняшний день в общей сложности от мин очищено 49 395,3 гектара освобожденных территорий. Кроме того, 240 мирных жителей и военнослужащих погибли или получили ранения в результате подрыва на минах".

Как передает Report, об этом заявил зампредседателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на международной конференции в Шуше.

Говоря об опасности, которую представляют мины для жизни людей, С.Поладов отметил, что территории, разрушенные во время оккупации, также были заминированы.

Он подчеркнул, что работы по разминированию в приоритетном порядке проводятся на основных транспортных магистралях, важных объектах инфраструктуры.

Также было отмечено, что успешное разминирование освобожденных территорий положительно скажется на процессе возвращения бывших вынужденных переселенцев и на социально-экономическом развитии районов, затронутых некогда имевшим место конфликтом.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "İndiyədək 49,3 min hektar ərazi minalardan təmizlənib"

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