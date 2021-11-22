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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин 16:08 Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Происшествия
22 ноября 2021 г. 16:43
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 15 по 20 ноября были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных, 112 противотанковых мин и 88 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 157 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 137 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 137 mina aşkarlanıb

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