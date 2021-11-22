ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин

16:08 Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 15 по 20 ноября были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных, 112 противотанковых мин и 88 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 157 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.