ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 15 по 20 ноября были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных, 112 противотанковых мин и 88 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом, за указанный период территория площадью 157 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.