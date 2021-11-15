ANAMA: На освобожденных землях обезврежены 113 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 8 по 13 ноября были обнаружены и обезврежены 57 противопехотных, 56 противотанковых мин и 20 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, территория площадью 63,6 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.