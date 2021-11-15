ANAMA: На освобожденных землях обезврежены 113 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 8 по 13 ноября были обнаружены и обезврежены 57 противопехотных, 56 противотанковых мин и 20 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом, территория площадью 63,6 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.