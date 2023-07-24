ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 17 по 22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 227.23 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.