ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 17 по 22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 227.23 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

