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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
24 июля 2023 г. 17:59
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 17 по 22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 227.23 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 43 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 43 mina aşkarlanıb

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