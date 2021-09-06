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ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 236 мин

ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 236 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.
Происшествия
6 сентября 2021 г. 14:53
ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 236 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, с 30 августа по 4 сентября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 164 противопехотные, 72 противотанковые мины и 235 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 188 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке 236 more landmines found in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 236 mina aşkarlanıb

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