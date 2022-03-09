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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 64 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 64 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.
Происшествия
9 марта 2022 г. 11:41
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 64 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе работ по разминированию, проведенных со 1 по 5 марта на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 25 противопехотных, 39 противотанковых мин и 36 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 129,8 гектаров территории.

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Версия на английском языке Another 64 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 64 mina aşkarlanıb

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