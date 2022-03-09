ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 64 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе работ по разминированию, проведенных со 1 по 5 марта на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 25 противопехотных, 39 противотанковых мин и 36 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 129,8 гектаров территории.