О нас

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины Azad edilmiş ərazilərdə daha 2442 mina aşkarlanıb
Происшествия
3 октября 2022 г. 13:23
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины

За прошлый месяц в ходе мероприятий, проведенных Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 30 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 1695 противопехотных мин, 747 противотанковые мины и 1363 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 464 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 2,440 mines found in liberated territories last month 
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 2442 mina aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы
3 октября 2022 г. 10:34
МВД: На выходных в ДТП погибли шесть человек
МВД: На выходных в ДТП погибли шесть человек
3 октября 2022 г. 10:31
В ДТП в Имишли серьезно пострадал трехлетний ребенок
В ДТП в Имишли серьезно пострадал трехлетний ребенок
3 октября 2022 г. 08:51
В Геранбое легковая машина столкнулась с трактором, есть пострадавшие
ФотоВ Геранбое легковая машина столкнулась с трактором, есть пострадавшие
2 октября 2022 г. 19:35
В Джалилабадском районе произошло ДТП, есть пострадавшие
В Джалилабадском районе произошло ДТП, есть пострадавшие
2 октября 2022 г. 19:29
Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге
Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге
2 октября 2022 г. 13:38
В Губе легковой автомобиль сбил 33-летнюю женщину
В Губе легковой автомобиль сбил 33-летнюю женщину
2 октября 2022 г. 11:56
В Евлахе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Евлахе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
2 октября 2022 г. 09:36
В Геранбое произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые
В Геранбое произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые
2 октября 2022 г. 08:26
В Баку автомобиль сбил 70-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 70-летнего пешехода
2 октября 2022 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi