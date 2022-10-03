ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины

Azad edilmiş ərazilərdə daha 2442 mina aşkarlanıb

За прошлый месяц в ходе мероприятий, проведенных Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных территориях обнаружены 2 442 мины.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 30 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 1695 противопехотных мин, 747 противотанковые мины и 1363 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 464 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.