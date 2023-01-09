ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 9 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с 5 по 7 января обнаружило на освобожденных от оккупации территориях еще 9 мин.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с 5 по 7 января обнаружило на освобожденных от оккупации территориях еще 9 мин.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах, а также в Шуше были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 7 противотанковых мин и 203 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 195 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.