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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 9 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 9 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с 5 по 7 января обнаружило на освобожденных от оккупации территориях еще 9 мин.
Происшествия
9 января 2023 г. 15:27
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 9 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с 5 по 7 января обнаружило на освобожденных от оккупации территориях еще 9 мин.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах, а также в Шуше были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 7 противотанковых мин и 203 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 195 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA azad edilmiş ərazilərdə daha 9 mina aşkarlayıb

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