ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 52 неразорвавшихся боеприпаса

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 52 неразорвавшихся боеприпаса.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 52 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщили Report в Агентстве, с 28 ноября по 2 декабря в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 4 противопехотных мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 117 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.