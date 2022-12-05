ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 52 неразорвавшихся боеприпаса

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 52 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщили Report в Агентстве, с 28 ноября по 2 декабря в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 4 противопехотных мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.
В результате территория площадью 117 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.