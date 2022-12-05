О нас

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 52 неразорвавшихся боеприпаса

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 52 неразорвавшихся боеприпаса Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 52 неразорвавшихся боеприпаса.
Происшествия
5 декабря 2022 г. 12:59
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 52 неразорвавшихся боеприпаса

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 52 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщили Report в Агентстве, с 28 ноября по 2 декабря в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 4 противопехотных мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 117 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Another 52 unexploded ordnance found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 52 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb

Другие новости из категории

Генпрокуратура: Руководитель Кат Холдинг обвиняется в присвоении крупной суммы
Генпрокуратура: Руководитель "Кат Холдинг" обвиняется в присвоении крупной суммы
5 декабря 2022 г. 12:46
МЧС: Продолжаются поиски потерявшегося в Габале
ФотоМЧС: Продолжаются поиски потерявшегося в Габале
5 декабря 2022 г. 12:22
В Баку похищены деньги рабочих каменного карьера
В Баку похищены деньги рабочих каменного карьера
5 декабря 2022 г. 11:33
У жителей Шамкира изъяли наркотики на полмиллиона долларов
У жителей Шамкира изъяли наркотики на полмиллиона долларов
5 декабря 2022 г. 11:19
В Баку ограблен ломбард
В Баку ограблен ломбард
5 декабря 2022 г. 11:14
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли пять человек
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли пять человек
5 декабря 2022 г. 10:24
В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода
В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода
5 декабря 2022 г. 10:02
В бакинском кафе произошла поножовщина
В бакинском кафе произошла поножовщина
5 декабря 2022 г. 10:02
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Бейлагане заключен под стражу
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Бейлагане заключен под стражу
5 декабря 2022 г. 09:35
В Газахе 23-летний мужчина получил ножевое ранение
В Газахе 23-летний мужчина получил ножевое ранение
5 декабря 2022 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi